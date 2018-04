MM Stoica Mihai Stoica a ingenunchiat in fata suporterilor la meciul cu FC Brasov. Imaginea a socat pe toata lumea. "Pentru a ingenunchia in fata suporterilor trebuie sa fi barbat in primul rand. Un barbat adevarat. A fost un gest din inima....

Buna ziua Iasi, 10 Martie 2011