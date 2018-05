Duminică, la Satu Mare, la ora prânzului, iubitorii handbalului, vor putea urmări un meci interesant din Divizia A, Seria B. Este vorba de partida dintre CS Adep Satu Mare – Minaur II Baia Mare, partidă programată în etapa a 20-a.

Sigur, prin prisma clasamentului, băimărenii, locul 4, sunt favoriți la victorie. Dar, când am spus “meci interesant” am avut în vedere faptul că orice dispută între băimăreni și sătmăreni, indiferent de disciplina sportivă, este generator de mari ambiții și, implicit, de spectacol. În plus, pentru... citeste mai mult