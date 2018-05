Technology, producator de top de module DRAM de inalta performanta, produse NAND Flash si accesorii mobile, anunta astazi lansarea noului model de flash-drive USB UV240 care vine in completarea gamei existente de dispozitive portabile pentru stocare. UV240 este echipat cu port USB 2.0 si are o capacitate de pana la 64GB. Este caracterizat de un design ergonomic si capac cu mecanism de tip slide. ADATA isi mentine angajamentul fata de rolul sau de lider mondial in segmentul USB Flash Drives si va continua sa lanseze noi modele pe... citeste mai mult