Gerul năpraznic din ultimele nopți a umplut până la refuz adăposturile primăriilor. La Galați, centrul și-a depășit capacitatea, astfel că oamenii dorm și pe saltele puse pe jos.

La Galați, în fiecare noapte, zeci de persoane care dorm sub cerul liber sunt adunate de către poliștii locali și duse la acest centru. Acolo pot face duș, primesc o mâncare caldă și asistență medicală.

Unii au venit singuri, din proprie inițiativă, așa cum o fac an de an.

La centru l-am cunoscut pe Victor Avram. Are 60 de ani și ne-a povestit că toată viața a...

