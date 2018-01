Adaosurile alimentare pe baza de plante pot fi periculoasa!

Cercetatorii de la Stellenbosch University, Africa de Sud, au ajuns la concluzia ca a combina adaosurile alimentare pe baza de plante medicinale cu medicamente poate fi nu doar periculoasa, ba chiar mortala. Un articol dedicat subiectului a fost publicat in British Journal of Clinical Pharmacology.



Specialistii au analizat 49 de cazuri medicale, inclusiv cele unde preparatele prescrise s-au dovedit ineficiente in combinatie cu adaosuri alimentare. In plus, expertii au studiat rezultate altor doua lucrari de cercetare, bazate, fiecare pe o observare atenta a 15 dosare de... citeste mai mult