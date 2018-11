Ada Condeescu a studiat actoria la UNATC din Bucureşti. Şi-a făcut debutul în film în cunoscutul şi premiatul „Eu când vreau să fluier, fluier” (regia Florin Şerban), care a avut premiera la Berlinale în 2010. Pentru rolul din „Loverboy”, a primit premiul „The Heart of Sarajevo”, un an mai târziu, şi tot pentru interpretare „Cea mai bună actriţă” la Lithuania Film Festival. În 2013 a primit The Shooting Stars Trophey la Berlinale. A făcut parte din juriile unor festivaluri europene din Polonia, Bulgaria, Bosnia Herzegovina sau Belgia. Bogdan Dumitrache s-a născut în mai 1977 la Bucureşti şi a absolvit... citeste mai mult

azi, 17:32 in Cultura-Media, Vizualizari: 272 , Sursa: Adevarul in