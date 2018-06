Doi elevi au escaladat peretele cladirii, dupa ce usa clasei in care se aflau a ramas intepenita. In loc sa-i anunte pe dascali, ceilalti elevi i-au filmat pe cei doi in timp ce incercau sa ajunga in clasa invecinata. Elevi de clasa a noua nu s-au...

A1, 18 Decembrie 2011