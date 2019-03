Un tanar si-a vazut iubita cum facea sex cu un alt barbat, in direct la TV.

Tanara participa la un show televizat din Serbia, insa habar nu avea ca vor fi difuzate asemenea imagini. Andrej a avut un soc cand a urmarit totul, in direct. Nu-i venea sa creada ca persoana iubita ar fi capabila sa il tradeze in asemenea hal si sa il faca de ras in fata tuturor, potrivit Ciao.

Momentele intime dintre iubita lui si un alt concurent din emisiune au fost difuzate de o emisiune în genul show-ului ”Big Brother”.

Dupa tot incident, Andrej a dat vina pe producatorii emisiunii, pe care ii acuza ca au drogat-o pe fata pentru un rating mai bun al show-ului.... citeste mai mult

