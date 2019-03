Este vorba despre Sorin Gîngă, primarul comunei Văculești, care de altfel este și președintele Asociatiei Comunelor din Botoșani.



Situația a fost făcută publică de către primarul comunei Pomârla, Dumitru Chelariu care a solicitat o adresă de la Prefectură în acest sens.

„Respectivul coleg nu are trimisă la Prefectură timp de un an nicio Hotărâre și nicio dispoziție. Dv știți ce înseamnă lucrul acesta? Deci, dacă de asta aplaudă dl prefect și se bucură că poate colabora și cu mine nu a putut colabora când am întrebat de salubrizare, când am întrebat de capacitatea administrativă, de fonduri. Eu sunt incompatibil, dar...

