Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni că va vota cu partidul la ședința CEX a PSD. „Vreau să vă spun că nu am avut nicio apariție publică, doar am citit scrisori, am urmărit apariții publice(...). Vorbim după CEX”, a...

Antena 3, acum 46 min.