Un tânăr de 28 de ani din Ocna Mureș spune că un polițist l-a bătut fără milă până i-a rupt câteva coaste și l-a băgat în spital. Ar fi recurs la acest gest fiindcă a refuzat să se legitimeze.

”În seara de vineri, 23 martie, m-am întors de la serviciu și am intrat într-un club, unde am consumat câteva beri împreună cu mai mulți prieteni. Când am ieșit din club, în timp ce mă îndreptam spre casă, la aproximativ 10 metri, am fost oprit de agentul de poliție A.B. , care mi-a cerut să îi prezint buletinul. Având în vedere că acesta nu avea uniformă de polițist și nici nu îl văzusem până atunci, am refuzat... citeste mai mult

acum 54 min. in Actualitate, Vizualizari: 67 , Sursa: Antena 3 in