Ministrul de Externe al Venezuelei, Jorge Arreaza, s-a întâlnit recent în două rânduri la New York cu reprezentantul special al SUA pentru Venezuela, Elliott Abrams, a declarat preşedintele venezuelean Nicolas Maduro într-un interviu acordat agenţiei de presă AP, relatează AFP.

"Cu Elliott Abrams, noi am avut deja două reuniuni la New York", a declarat Nicolas Maduro. Întâlnirile dintre Jorge Arreaza şi Elliott Abrams au durat ''două ore prima oară şi trei ore a doua oară, acum câteva zile'', a precizat el.

Liderul socialist s-a declarat pregătit să se întâlnească el însuşi cu Elliott Abrams. "L-am invitat pe Elliott Abrams în Venezuela. În... citeste mai mult