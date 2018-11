Vicepreşedintele PNL Florin Roman declară că numai în primele nouă luni ale acestui an, Guvernul a îndatorat România cu 9,8 miliarde de euro.

„În ultimii doi ani, guvernul de stânga PSD-ALDE a împrumutat România cu 20 de miliarde de euro şi pe fiecare român cu 1006 euro. Numai în primele 9 luni ale acestui an, Dragnea a îndatorat România cu 9,8 miliarde de euro. Este răspunsul oficial al guvernului Dancilă la o interpelare pe care am adresat-o Ministerului de Finanţe”, precizează vicepreşedintele PNL.

„Practic, lunar, guvernul de stânga PSD-ALDE se împrumută cu circa 1 miliard de euro pentru a plăti pensii şi salarii, în... citeste mai mult

