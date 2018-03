EVZ vă prezintă acuzațiile lui Florin Cîțu.

”Ieri, guvernul marioneta a semnat actul de deces pentru majoritatea companiilor private romanesti. Teleormaneanul a ordonat si Teodorovici (s)-a executat. Au scos un memorandum, aprobat in sedinta de guvern, in cel mai comunist stil posibil. Cine citeste acest memorandum va intelege ca daca se aplica inseamna monopolizarea intregii economii romanesti in mana clanului de la Teleorman…

