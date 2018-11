Ilan Laufer a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută marţi la sediul PSD, că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a îl numi la Ministerul Dezvoltării este un act antisemit.

"Dragi Români, mă numesc Ilan Laufer, din părinți români, născut în București, la Maternitatea Polizu, nu departe de Guvernul României. Am studii superioare făcute la timp, am demonstrat în mediul privat, am reușit să atrag peste 400 de milioane de euro în România, să contribui la crearea a foarte multe locuri de muncă, peste 1000 și am demonstrat și în mandatul meu de ministru la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Anteprenoriat, incluziv prin programul Star-Up Nation... citeste mai mult