Un cunoscut medic român acuză pe organizatorii Australian Open pentru conditiile in care i-au obligat pe sportivi sa joace si spune ca Simona Halep a fost in pragul unui soc termic.

"S-a intors o noua pagina in istoria tenisului feminin odata cu Australian Open. Dincolo de performantele sportivilor, ca medic, ma intreb:

- sportul are de castigat daca sportivii depun maximum de efort in conditii de mediu care, in mod normal, impun restrictii angajatorilor pentru munca in aer liber? Temperaturi ridicate, umiditate, indice de confort termic ...inconfortabil si pentru cei din tribune, nemai vorbind de cei din teren care depun efort maximal!

