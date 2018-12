Deputatul PNL Florin Roman i-a reproşat, joi, la dezbaterea moţiunii de cenzură, premierului Viorica Dăncilă că este "mânjită pe mâini cu sângele românilor", solicitându-i acesteia să-şi ceară iertare şi să-şi dea demisia.

"În urmă cu 29 de ani am scăpat de Ceauşescu, am scăpat de dracul şi am dat de tac-su, pe care îl cheamă astăzi Liviu Dragnea. Doamnă prim-ministru, vă rog sincer să vă priviţi în oglindă, acolo o să-l vedeţi pe domnul Dragnea şi o să mai vedeţi că sunteţi un prim-ministru mânjită pe mâini cu sângele românilor. Mai întâi în 10 august şi îmi pare rău că nu i-am văzut astăzi alături de Carmen