David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul Zindel, a prezentat în justiţie o acuzaţie împotriva filmului 'The Shape of Water', al regizorului mexican Guillermo del Toro, pentru presupusul plagiat al piesei de teatru 'Let Me Hear You Whisper', scrisă de tatăl său în 1969, a informat miercuri revista Variety citată de EFE.

David Zindel asigură că similitudinile între piesa tatălui său şi filmul 'The Shape of Water', favorit la premiile Oscar cu 13 nominalizări, sunt atât de mari încât pelicula ar trebui considerată o ecranizare a acestei piese.

Acuzaţia de plagiat include studioul Fox Searchlight, al... citeste mai mult