Antrenorul dinamovist Mircea Rednic a dezminţit faptul că la echipă joacă doar cei impresariaţi de Luana, fiica sa, şi a anunţat că singurul reprezentat de aceasta e Olteanu, fotbalist ce va părăsi clubul din iarnă.

"Singurul jucător care are contract cu fiica mea este Olteanu, care va pleca şi el în iarnă. Dacă vreunul dintre jucători are contract cu fiica mea să vină să îl prezinte şi eu îi dau un milion de euro. Singurul care are contract cu fiica mea este Olteanu şi a fost semnat acum patru ani", a tunat Rednic într-o conferinţă de presă.

"Eu nu îmi doresc ca jucătorii să fie impresariaţi de fiica mea. Şi în niciun caz fata mea nu ia...

