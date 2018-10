Se crede că da Vinci ar fi suferit de exotropie intermitentă, o formă de strabsim divergent, în care ochiul tinde „să fugă” spre exterior. Doar 1% din populaţie suferă de această afecţiune, conform aceluiaşi jurnal medical, iar faptul că era intermitentă i-ar fi permis geniului renascentist să treacă de la folosirea ambilor ochi la a folosi doar unul (vedere monoculară).

Christopher Tyler, autorul studiului, de la School of Health Sciences of City, University of London, a analizat şase creaţii de-ale pictorului- două portrete, două picturi în ulei şi două sculpturi-,

