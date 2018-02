ACUM – Pietonul accidentat la stadion a decedat

Zalauanul accidentat pe litoral a decedat Turistul din Zalau care a ajuns la Terapie Intensiva in Constanta, dupa ce a cazut in cap intr-un club de pe litoral, s-a stins din viata in week-end. Barbatul, in varsta de 33 de ani, se afla saptamana...

Magazin Salajean, 2 August 2011