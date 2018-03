„Acum exista primari care nu stiu incotro s-o ia si e adevarat ca sunt suparati“

In ultima vreme, pe scena politica din Calarasi s-a dus vorba ca o seama de primari liberali intentioneaza sa candideze la urmatoarele alegeri din postura de independenti. Asta pentru ca sunt nemultumiti de activitatea presedintelui Organizatiei Judetene PNL, Daniel Dragulin, dar si de cea prestata de presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta.

Subiectul a fost abordat in cadrul ultimei conferinte de presa organizata de senatorul PNL Raducu Filipescu, la intrebarile formulate de reprezentantii mas mediei locale. Senatorul a raspuns ca nu are aceasta informatie, dar, deocamdata, prin lege, primarii nu pot parasi... citeste mai mult