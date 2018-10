• Baia Mare, unul din centrele care asigură în mod constant donatori

Sâmbătă, 20 octombrie 2018, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare a avut loc conferinţa cu tema „Actul donării, transplantul şi starea posttransplant”, în organizarea Asociaţiei Transplantaţilor din România, în parteneriat cu Agenţia Naţională de Transplant.

Toate activităţile din Baia Mare sunt desfăşurate în cadrul campaniei „Spune DA! Susţine donarea de organe”, campanie de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la donarea de organe în scop terapeutic, desfăşurată sub auspiciile Ministerului Sănătăţii şi ATR, fiind subsumate European Day for Organ Donation and Transplantation.

