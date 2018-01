Actritei Jane Fonda i-a fost extirpata o tumoare canceroasa Actrita americana Jane Fonda a marturisit ca i-a fost extirpata de curand o tumoare canceroasa de pe buza inferioara, transmite EFE.

Sursa foto: Joe Seer/ Shutterstock.com LifeStar "Mi-a fost indepartata o tumoare canceroasa de la buza", a declarat actrita in cadrul unui interviu acordat marti emisiunii "Today".

Vedeta in varsta de 80 de ani a recunoscut ca a avut o interventie chirugicala dupa ce s-a prezentat la interviu cu un bandaj care ii acoperea buza inferioara., scrie digi24.ro.

"Am crezut ca o sa-mi treaca pana sa vin, dar ma simt bine si nu voiam decat... citeste mai mult

