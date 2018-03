Actriţa din "Wonder Woman" Lynda Carter va primi o stea pe Walk of Fame, a anunţat joi camera de comerţ de la Hollywood, citată de DPA.

Actriţa americană de 66 de ani a dobândit celebritatea în anii 1970 cu rolul de pe micile ecrane în care o întruchipa pe supereroina DC Comics.

Regizoarea Patty Jenkins, de 46 de ani, care a adus-o pe "Wonder Woman" pe marile ecrane anul trecut cu Gal Gadot în rolul principal, va fi invitată de onoare la ceremonia de dezvelire a stelei Lyndei Carter de pe Walk of Fame, pe 3 aprilie.

Lynda Carter era cântăreaţă şi regină a frumuseţii în SUA când...