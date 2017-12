Actrita Lindsay Lohan a fost muscata de un sarpe in Thailanda Lindsay Lohan a fost muscata de un sarpe in Thailanda saptamana aceasta, a anuntat pe Instagram Story, potrivit agentiei de stiri UPI.

Sursa foto: Instagram/ lindsaylohan LifeStar Incidentul a avut loc in timp ce se afla in vacanta la Phuket, Thailanda, informeaza E! News, citat de digi24.ro.

"Imi place acest loc, este atat de minunat si de uimitor... cu exceptia muscaturii de sarpe", a relatat actrita in varsta de 31 de ani... citeste mai mult

