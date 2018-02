Actrita Kim Cattrall a anuntat decesul fratelui sau, la scurt timp dupa ce a semnalat disparitia acestuia Actrita Kim Cattrall, cunoscuta in special pentru rolul sau din serialul ''Sex and the City'', a anuntat duminica decesul fratelui sau, la scurt timp dupa ce a semnalat disparitia acestuia si a publicat un apel pe retelele de socializare pentru gasirea lui, informeaza AFP si DPA.

