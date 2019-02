O tanara, in varsta de 21 de ani, a nascut in scara unui bloc un baietel perfect sanatos. Gabriela se afla la prima nastere, iar durerile au cuprins-o fix cand se afla in scara blocului in care locuieste. Tanara din Petrila nu a mai apucat sa ajunga...

Antena 3, 6 Martie 2018