Actrita Barbara Windsor sufera de Alzheimer si uita uneori ca este maritata/ VIDEO Actrita Barbara Windsor, cunoscuta in special pentru rolurile din serialul ''EastEnders'' si seria de filme ''Carry On'', care a fost diagnosticata cu boala Alzheimer, uita uneori ca este maritata, dupa cum a dezvaluit in presa britanica sotul acesteia, citat de Press Association.

Mai multe despre actrita, Alzheimer, maritata, Barbara Windsor

