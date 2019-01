Tânăra actriţă americană de origine peruană Isabela Moner va fi una dintre protagonistele filmului 'Let It Snow' pe care îl pregăteşte Netflix, potrivit platformei digitale citate de EFE.

Isabela Moner, în vârstă de 17 ani, a avut roluri importante în filme hollywoodiene ca 'Transformers: The Last Knight' (2017) şi 'Sicario: Day of the Soldado' (2018).

Studioul Paramount a ales-o de asemenea pentru a juca rolul principal în filmul 'Dora the Explorer', în care o va interprea pe eroina serialului cu acelaşi nume, în care vor apărea de asemenea Eva Longoria, Eugenio Derbez şi Michael Peńa.

În 'Let It Snow', Moner va face... citeste mai mult

Sursa: Jurnalul National