Actorul american Reg E. Cathey, cunoscut pentru rolurile din serialele "House of Cards" şi "The Wire", a murit la vârsta de 59 de ani, a anunţat creatorul acestui din urmă serial, citat de AFP.

"Reg Cathey, 1958-2018. Nu doar un actor fin şi magistral, ci şi una dintre cele mai fermecătoare fiinţe cu care am împărţit zile lungi pe platourile de filmare (...). Reg, amintirea ta este o mare binecuvântare", a scris vineri seara David Simon.

Potrivit site-ului TMZ, specializat în celebrităţi, actorul a murit în casa sa din New York, în urma unui cancer pulmonar.

Originar din Huntsville, Alabama, şi cunoscut... citeste mai mult