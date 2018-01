Jon Paul Steuer, născut în 1984, a interpretat rolul lui Alexander Rozhenko în serialul "Star Trek: The Next Generation" (1987 - 1994).

După ce şi-a început cariera actoricească la vârsta de trei ani, Jon a devenit cunoscut în 1990, cu rolul lui Alexander, fiul klingonianului Worf şi al ambasadoarei K'Ehleyr.

În 1991, şi-a continuat cariera cu un rol în serialul de comedie "Late For Dinner", după care a fost apreciat de critică şi public pentru partitura Quentin Kelly din seria TV "Grace Under Fire".

În ciuda succesului obţinut ca actor, a renunţat la cariera sa la vârsta de 12 ani şi a cântat în... citeste mai mult

