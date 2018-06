Ziua din pacate n-a venit. Cand am sa termin cu prostii care s-au straduit sa-mi schimbe viata din 30 octombrie 2006 am sa scriu in ziar: “Iata, ziua a venit!” Iata ziua a venit pentru porcii, ticalosii, sugacii care m-au arestat moca, m-au trimis in...

Gazeta de Cluj, 23 Ianuarie 2011