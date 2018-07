Actorul George Clooney a ajuns la spital!

Actorul american George Clooney a fost spitalizat, marti, in Sardinia, ca urmare a unui accident rutier, relateaza Daily Mail.



Potrivit publicatiei, incidentul s-a petrectul in nord-estul insulei. Aflat pe motocicleta, artistul a intrat intr-un autoturistm care a efectuat o intoarcere neasteptata.

In fotografiile de la fata accidentului se poate observa parbrizul crapat al masinii in care a intrat Clooney. Cu toate astea, se pare ca vedeta de la Hollywood nu a suferit leziuni importante. Oricum, el a fost transportat la spital.

Sotii Clooney, George si Amal, isi petrec aceasta vara in Sardinia, unde actorul in varsta de 57 de ani lucreaza la o noua ecranizare.

