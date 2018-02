Actorul Chase Coleman, cunoscut din "Boardwalk Empire", este invitat la East European Comic Con | VIDEO

Actorul Chase Coleman a devenit cunoscut cu rolul vârcolacului Oliver din "The Originals", spin off-ul serialului "The Vampire Diaries", precum şi cu cel al infamului Billy Winslow din "Boardwalk Empire", o producţie HBO premiată cu Globul de Aur şi Emmy, vine pentru prima dată în România, la East European Comic Con, anunţă organizatorii evenimentului, într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Totodată, Chase Coleman a avut apariţii episodice în seriale de succes precum "The Good Wife", "Gossip Girl", "Law & Order: Criminal Intent" şi "Kings".

