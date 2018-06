Actorul Benedict Cumberbatch a salvat un ciclist care era agresat in centrul Londrei Actorul britanic Benedict Cumberbatch, cunoscut pentru interpretarea detectivului Sherlock Holmes intr-un popular serial TV si a supereroului Doctor Strange in mai multe filme inspirate din universul benzilor desenate Marvel, a devenit un erou veritabil si in viata reala, dupa ce a sarit in ajutorul unui ciclist care era agresat intr-o maniera violenta de patru barbati pe o strada din centrul Londrei, informeaza Reuters.

azi, 00:32