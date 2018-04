Heath Andrew Ledger (n. 4 aprilie 1979, Perth, Australia; d. 22 ianuarie 2008, New York City, SUA) a fost un actor de televiziune și film nominalizat la BAFTA, Globul de Aur și Premiile SAG și laureat, post mortem, al Premiilor Academiei Americane de Film. După ce a apărut în roluri la teviziune în anii 1990, Ledger și-a dezvoltat o carieră în film apărând în 20 de filme.

S-a lansat și în filme controversate dar și în succese de box-office incluzând peliculele 10 Things I Hate About You, The Patriot, Monster's Ball, A Knight's Tale, Brokeback Mountain , The Dark Knight si... citeste mai mult