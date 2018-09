Paul William Walker IV (n. 12 septembrie 1973, Glendale, California, Statele Unite – d. 30 noiembrie 2013, Santa Clarita, California, Statele Unite) a fost un actor american.

Paul Walker și-a început cariera ca invitat în câteva showuri televizate cum ar fi The Young and the Restless și Touched by an Angel. Apoi a avut succes cu roluri în filme ca She's All That și Varsity Blues. În 2001, Walker a obținut faima internațională prin rolul lui Brian O'Conner, unul din principalii protagoniști din filmul de acțiune The