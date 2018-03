Ronald Walken (n. 31 martie 1943), cunoscut profesional ca Christopher Walken, este un actor, scenarist și regizor american. A obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în anul 1978.

A apărut în peste 100 de filme și emisiuni de televiziune precum Annie Hall (1977), The Deer Hunter (1978), The Dogs of War (1980), The Dead Zone (1983), A View to a Kill (1985), Batman Returns (1992), True Romance (1993), Pulp Fiction (1994), Sleepy Hollow (1999), Catch Me If You Can (2002), Hairspray (2007), Seven... citeste mai mult