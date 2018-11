Actorul american Alec Baldwin a fost arestat la New York după o dispută pentru un loc de parcare. A lovit cu maşina un alt participant la trafic şi, ulterior, i-a dat un pumn. Baldwin susţine că un membru al familiei îi păstra locul aflat în apropierea casei din Manhattan.

Actorul Alec Baldwin, arestat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: În timpul manevrelor o altă maşină a parcat acolo. Alec Baldwin a fost acuzat pentru agresiune şi se va prezenta la Tribunal pe 26 noiembrie.

Pedeapsa maximă este de un an de închisoare.

Preşedintele Trump, portretizat de Baldwin într-un celebru program de satiră, a spus că îi urează succes. Actorul a mai fost arestat la New York în 2014 tot pentru... citeste mai mult

