Fanii fantasy din Marea Britanie şi nu numai aşteaptă cu sufletul al gură informaţii de la "nunta regală" a actorilor Kit Harington şi Rose Leslie, Jon Snow şi focoasa Ygritte din celebra serie "Game Of Thrones", ce are loc sâmbătă, în Scoţia, transmite Press Association.

Actorii, ambii în vârstă de 31 de ani, se vor căsători în castelul familiei actriţei, Wardhill Castle, din Aberdeenshire, castel ce aparţine familiei Leslie din secolul XII.

Cei doi actori s-au cunoscut pe platourile de filmare ale seriei "Game of Thrones" în 2012 şi povestea lor de dragoste din serial a trecut şi în viaţa reală. Ei şi-au... citeste mai mult