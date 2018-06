Actorii Kit Harington şi Rose Leslie - Jon Snow şi focoasa Ygritte din celebrul serial "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" - s-au căsătorit sâmbătă la biserica Rayne din Inverurie, iar petrecerea a avut loc la Wardhill Castle, din Aberdeenshire, castel ce aparţine familiei Leslie din secolul al XII-lea, informează Associated Press.

Cei doi actori, în vârstă de 31 de ani, s-au cunoscut pe platourile de filmare ale seriei "Game of Thrones" în 2012, iar povestea lor de dragoste din serial a trecut şi în viaţa... citeste mai mult

