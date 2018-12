Ellen Pompeo a dezvăluit că nu a mai vorbit cu Patrick Dempsey deloc de când a părăsit Anatomia lui Grey, conform Metro UK.

Ei au fost cuplul de aur al anilor 2000, dar conform lui Ellen, nu-și mai vorbesc. Actrița care a jucat-o pe Meredith Grey a spus: „Nu am mai vorbit de când a plecat din serial”.

„Nu sunt supărată pe el, e un actor minunat și împreună am făcut, știți voi, cel mai bun serial. E un om talentat... am avut 11 ani minunați”.

Ea a adăugat: „De obicei când lumea părăsește show-ul, trebuie să se regăsească, cine sunt ei, fără show, pentru că acesta ocupă foarte mult din viața ta”.

„Trebuie timp să-ți dai seama cine ești fără serial. Așadar, n-am mai... citeste mai mult