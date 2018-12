Activitatea SJU se normalizeaza pe zi ce trece

În primul rând, cine a fost nevoit să ajungă la Spitalul Judeţean în ultima perioadă, cu siguranţă a remarcat că se zugrăveşte, a precizat Murgu: „Am ţinut cont de faptul că trebuie îmbunătăţit confortul pacienţilor. Erau pereţi scorojiţi, murdari, zone mai puţin estetice. În acest scop am reuşit să atragem multe sponsorizări şi, după cum se poate observa, am început reabilitarea, adică zugrăveli şi reparaţii ca în fiecare casă. Am început cu UPU şi vom continua cu toate holurile principale ale spitalului şi toate holurile secţiilor. Este un efort mare, dar cred că până la sfârşitul lunii decembrie vom termina toate holurile şi secţiile scurte, de pe partea stângă. După sărbători... citeste mai mult