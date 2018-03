Activitate sistatã la mai multe puncte de lucru

Inpectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a desfãsurat, anul, trecut 974 controale pentru a verifica respectarea prevederilor privind securitatea si sãnãtatea in muncã. Cele 808 firme verificate de inspectori au primit 1.257 de avertismente si 68 de amenzi, in valoare totalã de 947.200 lei. Pentru neconformitãtile depistate in teren, au fost dispuse 1.308 mãsuri, la 14 puncte de lucru a fost sistatã activitate, iar 12 echipamente de muncã au fost oprite din functionare. În judetul Vaslui, in perioada 2012 – 2016 au avut loc 149 de accidente de muncã, din care 15 au fost mortale. Printre cauzele care au condus la producerea accidentelor se numãrã... citeste mai mult