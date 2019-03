Activitate interactiva de informare anticoruptie!

La sfarsitul lunii trecute, elevii calaraseni au avut ocazia sa participe la o sesiune de informare si educatie anticoruptie. Actiunea a avut in vedere mediatizarea prevederilor art. 21 din O.M.A.I. 62 din 2018 pentru promovarea atitudinii civice si de informare cu privire la notiunile incidente domeniului anticoruptie in randul elevilor din scolile calarasene. Mai exact, au avut loc dezbateri pe teme de profil, la care au participat ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Calarasi, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Calarasi.

