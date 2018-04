Un nou Magazin Penes Curcanul isi deschide usile incepand cu vineri 30 martie 2012 in Alexandru, pe Esplanada Pietii Voievozilor, in locul fostului Aprozar, fiind cel de-al doilea din Iasi, dupa cel din Podui Ros de langa Posta. Avand in vedere...

Ziarul de Iasi, 28 Martie 2012