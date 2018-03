Activele SIF in scadere cu 1,5% in februarie fata de luna ianuarie

La finele lunii februarie, nivelul cumulat al activelor nete ale celor cinci SIF a fost de 8,7 mld. lei, in scadere cu 1,5% fata de nivelul inregistrat la sfarsitul lunii ianuarie. Exprimat in euro, nivelul activelor nete la sfarsitul lunii a fost de 1,86 mld., in scadere cu 1,6% fata de luna precedenta.

Urmarind evolutia activelor nete unitare in luna raportata se observa ca majoritatea celor cinci SIF au inregistrat evolutii negative, fiind consemnate scaderi de 3,8% la SIF Banat-Crisana, 2,8% la SIF Muntenia si de 0,1% la SIF Moldova, respectiv cresteri de 1% la SIF Transilvania si 0,1% la SIF Oltenia. ... citeste mai mult