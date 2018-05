Actiunile unui gigant telecom au atins minimul istoric In acest moment, pretul de tranzactionare pe bursa al actiunilor Digi este de 30,9 lei/unitate. Specialistii prevad scaderi in continuare, pana cand o actiune va ajunge sub valoarea de 30 de lei.

Gigantul de telecomunicatii a pierdut 900 de milioane de lei, din capitalizarea in ultimele 12 luni. O actiune Digi se tranzactioneaza la bursa cu 30,9 lei, insa in piata se estimeaza ca aceasta va scadea sub 30 de lei.

Sedinta de joi seara s-a inchis cu o scadere de 0,3% fata de sedinta precedenta si au ajuns astfel la minimul istoric de 30,9... citeste mai mult