Actiunile unui gigant tehnologic din Romania au scazut intr-o singura zi cu 7% Actiunile IBM, compania producatoare de tehnologie avansata, au scazut miercuri cu 7%, cand s-a inregistrat cea mai nefavorabila zi bursiera din 2014 pana in prezent.

Miercuri, compania producatoare de tehnologie avansata a raportat o scadere de 7% a actiunilor, chiar daca, in aceeasi zi, a prezentat rezultate trimestriale peste asteptari.

Actiunile au scazut miercuri pana la 148 Dolari/actiune, de la 161 de dolari/pretul de marti de la inchidere.

In total, in ultimele 12 luni, IBM a inregistrat o scadere de 12% a actiunilor sale.

